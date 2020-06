Wanderung auf dem Grenzweg

Heppenheim.Die Ortsgruppe des Odenwald-Klub bietet am Sonntag, 21. Juni, eine Wanderung auf dem Hambacher Grenzweg an. Diese Wanderung wird als Ersatz für die Wanderung zur Sonnenwendfeier angeboten.Treffpunkt ist um 14 Uhr am Wander-Parkplatz unterhalb der Starkenburg. Die reine Wanderung dauert etwa 2,5 Stunden. Hierbei beträgt der Höhenunterschied ca. 200 Meter bei einer Wanderstrecke von ungefähr 9 Kilometern. Dieser Rundwanderweg führt über die „Helenenruhe“, am „Pflanzgarten“ und dem „Lindenstein“ vorbei zur „Sparerrast“ und dann zurück zum Ausgangspunkt. Wegen der derzeitigen Auflagen ist die Teilnahme nur bei vorheriger Anmeldung möglich. Anmeldung beim Wanderführer Eduard Spittank unter 06252-760940.

