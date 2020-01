Lampertheim.Der Turnverein trifft sich am Sonntag, 19. Januar, zu einer Wanderung nach Lampertheim, Biedensand. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz Eckweg. Die Wanderung dauert etwa 1,5 Stunden. Die Mittagseinkehr ist für 12.30 Uhr bei „La Familia“ in Lorsch geplant. zg

