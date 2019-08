Wanderung für Kinder

Heppenheim.Der Jagdklub St. Hubertus bietet am kommenden Freitag, 9. August, eine betreute Wanderung mit Übernachtung für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 15 Jahren an. Die Teilnahme ist kostenlos, der Jagdklub freut sich über eine Spende zur Deckung der Kosten. Die Tour startet im Bergtierpark in Fürth-Erlenbach. Gewandert wird nach Karte und Kompass.

Übernachten am Teich

Währenddessen erläutert Naturpädagoge und Revierförster Jens-Uwe Eder Wissenswertes zu Tieren und deren Lebensgewohnheiten. Am Ziel, den Fischteichen in Fürth-Krumbach, wird in Zelten übernachtet. Wetterfeste Kleidung und geeignete Schuhe sollten mitgebracht werden. Die Teilnehmer treffen sich am Freitag um 9 Uhr am Eingang des Bergtierparks oberhalb der Kasse. Der Ausflug endet am Samstag, 10. August, um 10 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt. zg

