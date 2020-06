Wanderung im Gersprenztal

Heppenheim.Die Ortsgruppe des Odenwaldklubs lädt für kommenden Sonntag, 28. Juni, zu einer Panorama-Rundwanderung durch die Brunnenwiesen und das Gersprenztal ein. Die Teilnehmer treffen sich um 8.30 Uhr am Heppenheimer Parkhof oder um 9 Uhr am Parkplatz der Reichenbergschule in Reichelsheim. Im Schloss Reichenberg besteht die Gelegenheit, eine Pause bei Kaffee und Kuchen einzulegen.

Aufgrund der Corona-Auflagen muss der Verzehr im Freien erfolgen. Die Wanderung mit Peter Assig und Friederike Preuß ist etwa 15 Kilometer lang und beinhaltet 330 Höhenmeter. Wegen der geltenden Auflagen ist die Teilnehmerzahl begrenzt und die Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung unter Telefonnummer 06252/71823 möglich. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.06.2020