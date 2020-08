Heppenheim.Die geplante Wanderfahrt nach Aschaffenburg musste die Wanderabteilung des Turnvereins Corona-bedingt absagen. Als Ersatz wird am kommenden Sonntag, 30. August, eine Wanderung nach Ober-Ostern angeboten. Die Teilnehmer treffen sich um 9.30 Uhr auf dem Parkhof.

Teilnahme nur nach Anmeldung

Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften zum Wanderparkplatz „Gebranntes Brünnchen“ bei Erzbach. Gegen 12 Uhr ist eine Einkehr in der Gastwirtschaft „Zur Erholung“ in Ober-Ostern geplant, anschließend geht es zurück zum Parkplatz. Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung unter Telefon 06252/72408 möglich. zg

