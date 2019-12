Was kommt nach der Grundschule?

Heppenheim.Das Starkenburg-Gymnasium lädt Grundschulkinder und ihre Eltern zu Beginn des neuen Jahres zu verschiedenen Informationsveranstaltungen ein, die bei der Wahl der weiterführenden Schule helfen sollen. Der Informationsabend für Eltern findet am 6. Februar (Donnerstag) ab 19.30 Uhr in der Pausenhalle statt. Vertreter der Schulleitung und des Kollegiums geben einen Überblick über Schwerpunkte, Unterrichtsorganisation und Zusatzangebote am Starkenburg-Gymnasium.

Am 8. Februar (Samstag) sind dann von 10 bis 13 Uhr die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern zum Tag der offenen Tür eingeladen. Sie erwartet ein vielseitiges Programm zum Zuschauen und Mitmachen, während die Eltern die Möglichkeit haben, sich gezielt über die Angebote der Schule wie Ganztagsbetreuung sowie Medien- und Förderkonzepte zu informieren.

Bereits am 22. Januar (Mittwoch) bietet das Starkenburg-Gymnasium von 14.30 bis 16 Uhr einen Schnuppernachmittag für Viertklässler an. Das Angebot richtet sich an Kinder der Grundschulen außerhalb Heppenheims, die keine Gelegenheit hatten, an den Schnuppervormittagen in Zusammenarbeit mit den Grundschulen teilzunehmen.

An diesem Nachmittag kann man verschiedene schulische Angebote und die Ganztagsbetreuung kennenlernen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es bei der jeweiligen Grundschule und sowie online. zg

