Was macht … die frühere Odenwaldschule?

Heppenheim.Die Idylle ist nahezu perfekt. Wer in Heppenheim abbiegt, sich durch Unter-Hambach schlängelt, den Berg immer weiter hoch, bis Ober-Hambach erreicht ist, scheint in eine andere Welt zu kommen. Grün, so weit das Auge reicht, auf den Wiesen grasen Ziegen und Schafe, dazwischen plätschert ein Bach. Ansonsten ist nur das Piepen der Vögel zu hören. Und das überrascht.

Schließlich sollen die etwa 30 Gebäude der früheren Odenwaldschule – die durch zahlreiche Missbrauchsfälle in die Schlagzeilen geraten war und letztlich schließen musste – zu Miet- und Ferienwohnungen für 300 Menschen umgebaut werden. Davon ist von außen an diesem Sommermorgen jedoch nichts zu sehen: Das Projekt „Wohnpark Ober-Hambach“ war zwischenzeitlich ins Stocken geraten.

„Zeit verloren“

Bis Mitte 2020 könne das „südhessische Musterdorf“ fertiggestellt sein, hatte der neue Besitzer, der Mannheimer Unternehmer Dieter Schaller, im Frühjahr 2017 gesagt; finanziell wolle er „schmerzfrei rauskommen“. Doch wie optimistisch beide Annahmen wohl waren, zeigte sich offenbar erst später. Denn der Investor, der unter anderem die Werbeagentur Schaller & Partner betreibt, hat beim Umbau des historischen Gebäudeensembles, das teilweise unter Denkmalschutz steht, gleich mehrere Probleme zu lösen. Wobei der bislang aufgrund unterschiedlicher Preisvorstellungen gescheiterte Kauf von angrenzenden Wiesen noch das kleinste zu sein scheint.

„Die Diskussionen mit der Denkmalschutzbehörde waren ein hartes Ringen“, teilt Schaller auf Anfrage schriftlich mit. „Größter Problemfall war die Sanierung der historischen Fenster in den Metzendorf-Villen.“ Inzwischen sei aber eine Lösung gefunden. Diese verursache zwar „enorme zusätzliche Investitionen“, die der Unternehmer nicht beziffern will, „aber es geht wenigstens weiter“. Zudem gebe es nun eine Vertrauensbasis, „die Hoffnung macht, die verlorene Zeit aufholen zu können“. Darum glaube er „weiter fest daran, dass 2020 die meisten Gebäude bezugsfertig werden und mindestens 300 Neubürger in Ober-Hambach angesiedelt werden können“.

Einige Erfolge hat Schaller bereits vorzuweisen. So sind im Geheeb-Haus seit August 14 Ferienwohnungen eingerichtet, deren Vermietung „vielversprechend angelaufen“ sei. Das architektonisch interessante Baum-Haus sei fertig und warte auf die Abnahme durch das Bauamt. Die ersten fünf Wohnungen für Dauermieter werden Schaller zufolge ab September 2019 vermietet. „Die Nachfrage ist überwältigend“, teilt er mit. „Auf jede Wohnung kommen bis zu 100 Interessenten.“

Zwei andere Gebäude seien bereits bezogen, bei zwei Haushälften und dem alten Werkstätten-Haus werde das demnächst der Fall sein. Beim „spektakulärsten Projekt“ sei der Bauantrag eingereicht: „Es geht um den Bau von acht exklusiven Lofts, die im Komplex der sogenannten Laborräume gebaut werden.“

Baugenehmigungen, die immer dann notwendig sind, wenn ein früheres Unterrichtsgebäude als Wohnung genutzt werden soll, hat Schaller aber noch nicht. Die Voraussetzungen sind seiner Einschätzung nach jedoch erfüllt, so dass „der Plangenehmigung nichts mehr im Wege“ stehe. Vonseiten des zuständigen Bauamts des Kreises Bergstraße gibt es dazu keine Stellungnahme. Man dürfe „keinerlei Auskünfte über das geplante Bauvorhaben“ geben, sagt eine Sprecherin.

Ärger wegen Wasserversorgung

Die Stimmung in Ober-Hambach ist angespannt. Zwar stehen die meisten Bürger Schallers Plänen mehr oder weniger positiv gegenüber. Ein Thema hat jedoch für Unmut gesorgt: die Wasserversorgung.

Der Ortsteil ist nämlich nicht an das Trinkwassernetz der Stadt Heppenheim angeschlossen. Stattdessen versorgen sich die rund 175 Einwohner mit eigenen oder gemeinschaftlich genutzten Quellen. Manche gehören zur früheren Odenwaldschule. Das hätte den Eigentümer allerdings zu einem Wasserversorger gemacht – mit allen Rechten, Pflichten und Kosten. Dies lehnte Schaller ab. Zudem beantragte er den Anschluss an das Trinkwassernetz. Dem muss die Stadt nachkommen, weil sie eine Versorgungsverpflichtung hat. Und so entstand eine Diskussion über die gesamte Wasserversorgung des Ortsteils.

Viele Einwohner wollten bei der Versorgung durch Quellen bleiben, weil das für sie deutlich günstiger ist. Ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten kam jedoch zu dem Ergebnis, dass der Bau einer Trinkwasserleitung von Unter-Hambach den Berg hinauf die verlässlichere und für die Kommune günstigere Variante ist. Also entschieden Ortsbeirat und Stadtverordnetenversammlung sich dafür. „Das war mit die schwierigste Entscheidung, die der Ortsbeirat hat treffen müssen“, sagt Ober-Hambachs Ortsvorsteher Wolfgang Schlapp.

Wie umstritten sie war, zeigt auch der Umstand, dass sich danach einige Bürger mit einer Petition an den Landtag wandten, um doch noch zu einem anderen Ergebnis zu gelangen. Eine Entscheidung steht nach Angaben eines Sprechers noch aus.

So gilt weiter der Beschluss, dass Ober-Hambach bis zum 30. September 2019 an das Trinkwassernetz angeschlossen werden soll. Bis es so weit ist, wird der Ortsteil im Rahmen einer „Notversorgung“, wie es Heppenheims Bürgermeister Rainer Burelbach ausdrückt, mit Wasser versorgt. Wohnpark-Investor Schaller betont jedoch: „Auswirkungen auf die Ausbaupläne hat das nicht.“ Wohl aber auf die nahezu perfekte Idylle in Ober-Hambach.

Info: Dossier unter morgenweb.de/wasmacht

