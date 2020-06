Webinar zum Weltflüchtlingstag

Heppenheim.Zu dem 2001 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufenen Weltflüchtlingstag am kommenden Samstag, 20. Juni, veranstaltet das Heppenheimer Haus am Maiberg von 16.30 bis 18.45 Uhr ein interaktives Webinar, bei dem die Flüchtlingscamps an den europäischen Außengrenzen im Mittelpunkt stehen. Gemeinsam mit zwei Experten wird außerdem die Frage nach europäischer Solidarität in Krisenzeiten diskutiert.

Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene und findet auf der Videoplattform Zoom statt. Das Webinar ist Teil der Online-Veranstaltungsreihe „(De-)Maskierte Solidarität in Europa?“, mit der das Haus am Maiberg von Juni bis September verschiedene europäische Aspekte behandelt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Im Lager auf Lesbos

Mit den Teilnehmern diskutieren Özlem Alev Demirel, Vize-Präsidentin im Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung des Europaparlaments, und Erik Marquardt, für die Grünen im Europaparlament. Im Frühjahr hat er Europas größtes Flüchtlingslager auf Lesbos besucht und ruft nun dazu auf, Geflüchtete an den europäischen Außengrenzen zu unterstützen. zg

Info: Anmeldungen bis Samstagvormittag unter www.haus-am-maiberg.de/veranstaltung/grenzen-europas

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.06.2020