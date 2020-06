Webinare zum Thema Europa

Heppenheim.Das Thema Europa ist im Heppenheimer Haus am Maiberg seit Jahren ein Schwerpunkt der politischen Bildungsarbeit. „All unsere Referenten arbeiten stets auch in internationalen Bezügen und zu internationalen Themen“, teilt die Einrichtung mit.

Am Mittwoch geht es los

Um die wichtigen internationalen Geschehnisse in Europa gerade in Zeiten der Corona-Krise nicht aus dem Blick zu verlieren, bietet die Akademie mit Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft am kommenden Mittwoch, 1. Juli, eine interaktive Online-Veranstaltungsreihe zum Thema „Europa (er-)leben!“ an. Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden Interessierte im Internet. zg

