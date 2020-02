Wechsel in der Betriebsleitung

Heppenheim.In den Reihen der dreiköpfigen Betriebsleitung des Kreiskrankenhauses Bergstraße gibt es einen Wechsel: Privatdozent (PD) Dr. Armin Kalenka hat die Position des Leitenden Ärztlichen Direktors des zum Heidelberger Universitätsklinikum gehörenden Hauses übernommen. Die Aufgabe im Führungsgremium hat er zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin inne.

Nachfolger von Dr. Auch-Schwelk

Als Leitender Ärztlicher Direktor tritt Dr. Kalenka die Nachfolge von PD Dr. Wolfgang Auch-Schwelk an. Der Chefarzt Innere Medizin II/Kardiologie wird sich verstärkt um den weiteren Ausbau seiner Fachabteilung kümmern, die unter anderem zentrale Bedeutung für Diagnose und Behandlung von Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten in der Region hat.

Neben dem Leitenden Ärztlichen Direktor gehören der Betriebsleitung des Kreiskrankenhauses der Geschäftsführer der Einrichtung, Daniel Frische, sowie der Leiter des Pflegedienstes, Rayk Oemus, an.

Der Leitende Ärztliche Direktor wird von den Chefärzten der sechs Fachabteilungen des Hauses für einen Zeitraum von zunächst drei Jahren bestimmt. In der Betriebsleitung verantwortet er vornehmlich die medizinische Ausrichtung des Krankenhauses, ist aber auch in alle anderen Prozesse auf Leitungsebene und Entscheidungen mit eingebunden. Zudem agiert der Leitende Ärztliche Direktor nach innen wie nach außen als Bindeglied zur Ärzteschaft.

Der Wechsel von Dr. Auch-Schwelk zu Dr. Armin Kalenka ist fließend vollzogen worden. Bislang war Dr. Kalenka stellvertretender Ärztlicher Direktor. Das Aufrücken an vorderste Stelle ist für den Intensivmediziner somit eine logische Konsequenz aus seinem bisherigen Wirken. Die neue Aufgabe bewertet er als reizvoll, zumal das Kreiskrankenhaus aktuell eine Neuausrichtung und Weiterentwicklung erlebt, die die Leistungsfähigkeit des Hauses für die Anforderungen von Gegenwart und Zukunft stärkt. Hierzu gehören nicht nur die laufende Generalsanierung des gesamten Gebäudekomplexes, sondern auch strukturelle Veränderungen.

Ziel der Betriebsleitung ist, die Bedeutung des Hauses als breit aufgestellter medizinischer Versorger der kurzen Wege mit universitärem Hintergrund auszubauen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so anzulegen, dass diese im schwierigen Umfeld des Gesundheitswesens tragend sind. Auch gilt es, als attraktiver Arbeitgeber in einem zunehmend engeren Arbeitsmarkt aufzutreten, um auch künftig hervorragend qualifizierte Ärzte an der Klinik beschäftigen zu können. Dass das Kreiskrankenhaus Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg ist und Dr. Kalenka an der Medizinischen Fakultät der Universität lehrt, kommt solcherlei Bestrebung zugute. Der Dreiklang aus medizinischer Positionierung des Hauses, wirtschaftlicher Sicherung und der Wahrnehmung als interessanter Arbeitergeber, unterstreicht auch Dr. Kalenka als Eckpunkte seiner Arbeit in dem Führungsgremium.

PD Dr. Armin Kalenka steht seit 2013 an der Spitze der Anästhesie und Intensivmedizin des Kreiskrankenhauses. Vor seinem Wechsel nach Heppenheim war Dr. Kalenka geschäftsführender Oberarzt der Anästhesiologie und Intensivmedizin am Universitätsklinikum Mannheim. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.02.2020