Wechselzeit bei den „Kleinen Strolchen“

Ober-Laudenbach.Just im Jahr seines 20-jährigen Bestehens löst sich der Trägerverein „Kleine Strolche“ des gleichnamigen Ober-Laudenbacher Kindergartens mit Wirkung zum 1. Januar 2021 auf. Doch was auf den ersten Blick eher traurig erscheint, ist keineswegs überraschend und dürfte vor allem in organisatorischer Hinsicht Vorteile in Form von Synergieeffekten bringen. Denn die Trägerschaft des im August 2001

...