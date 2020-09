Wegweiser für Wohngebiet

Heppenheim.Seit ihrem Einzug im Juli beklagen die Bewohner des Wohnprojekts „Acapella“ auf dem früheren Vitos-Gelände Probleme, die man in derlei Neubauten eigentlich nicht erwarten würde: So warten sie unter anderem weiter auf einen Zugang zu Internet, Festnetz, Radio- und Fernsehprogrammen. Auch das Telefonieren per Handy funktioniert nur, wenn man auf den Balkon oder zu einem Ort marschiert, wo der Empfang dies zulässt (wir haben berichtet).

Für zusätzlichen Verdruss sorgte die offizielle Anschrift, die sich an der Zufahrt orientiert. Und weil diese im Erbacher Tal liegt, firmiert das „Acapella“ unter der Adresse Erbacher Tal 1a bis f – ein Bezug zum Eckweg fehlt hingegen. Konsequenz: So manche Post- oder Paketsendung verfehlte ihren Empfänger.

Dass sich zumindest dies schnellstmöglich ändern sollte, hat eine Sprecherin des Bauträgers auf Anfrage in der vergangenen Woche versprochen. Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Artikels am 27. August hat der Bauträger dann auch tatsächlich Taten folgen lassen und für eine entsprechende Ausschilderung der Zufahrt vom Erbacher Tal aus gesorgt. fran/jr

