Weihnachtsbäckerei im Kreiskrankenhaus

Heppenheim.Rein in den frischen weißen Kittel, die Schürze umgebunden und die Ärmel hochgekrempelt – so ging es jetzt für einige Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses Bergstraße in die hauseigene Küche. Sie waren der Einladung von Küchenchef Sandro Großmann zur Weihnachtsbäckerei im XXL-Format gefolgt. Der Spaß war groß und auch das Ergebnis konnte sich sehen lassen.

90 Kilo Gebäck

Einen Teil der Plätzchen konnten die Mitarbeiter mit nach Hause nehmen, doch auch die Patienten gehen nicht leer aus: An Heiligabend wird Küchenchef Großmann das Weihnachtsgebäck an die Stationen des Krankenhauses weiterreichen, wo es an jene verteilt wird, die die Festtage in der Klinik verbringen müssen.

Für die Aktion hatte sich Sandro Großmann viel vorgenommen: 25 Kilo Vanillekipferl, 20 Kilo Erdnussbutterkekse und jeweils 15 Kilo Butter- und Schwarzweiß-Gebäck sowie Kokosmakronen sollten es werden und kamen an den drei Abenden tatsächlich auch aus dem Ofen. Der erfahrene Küchenchef zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis.

Gut fürs Miteinander

Im Vorjahr hatte die Aktion Premiere und bei der zweiten Auflage war der Zuspruch noch größer: An jedem Abend waren rund 25 Mitarbeiter dabei. Auch dem Miteinander am Krankenhaus tut die Aktion gut. Denn wenn die Küche zur Backstube wird, bietet sich ausreichend Gelegenheit, beim Teigkneten und Plätzchenformen in geselliger Runde zu plaudern. Eine Idee, die auch bei Geschäftsführer Daniel Frische Anklang findet. Er war an einem der drei Abende selbst mit dabei und stand Seite an Seite mit seinen Mitarbeitern in der Küche. Die Idee, die Mitarbeiter zum Mitmachen in die Küche einzuladen, hat Sandro Großmann von früheren Arbeitgebern mitgebracht.

Indisch und mediterran

Was ihm dort schon viel Zuspruch brachte, funktioniert offensichtlich auch in Heppenheim. Das hat sich auch schon bei anderen Gelegenheiten gezeigt, zum Beispiel, als auf Initiative des Küchenchefs und des betrieblichen Gesundheitsmanagements gemeinsam gekocht wurde. Auf dem Plan stand dabei unter anderem indische Küche. Im nächsten Jahr könnte mediterranes Kochen in großer Runde angeboten werden. Und auch Kochkurse für die Kinder der Mitarbeiter am Kreiskrankenhaus kann sich der Küchenchef vorstellen. Jetzt hieß es aber erst einmal „Frohe Weihnachten!“ aus der Küche. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.12.2019