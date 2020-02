Heppenheim.Weil er seinen Weihnachtsbaum auf dem Balkon verbrennen wollte, hat der Anwohner einer Dachgeschosswohnung an der B 3 am vergangenen Samstag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Mehrere Passanten, die zu dieser Zeit in der Darmstädter Straße unterwegs waren, bemerkten die Flammen auf dem Dach des Hochhauses und alarmierten die Feuerwehr, die mit 30 Mann und zwei Drehleitern anrückte. Auch Rettungsdienst und Notarzt waren vor Ort. str/Bild: Strieder

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.02.2020