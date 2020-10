Weißer BMW beschädigt

Heppenheim.Ein weißer Dreier-BMW ist am Montag, 26. Oktober, kurz nach 11.30 Uhr an der hinteren rechten Seite beschädigt worden. Der Fahrer hatte laut Polizei auf der Bundesstraße 3 (Darmstädter Straße) in Höhe des Netto-Parkplatzes verkehrsbedingt anhalten müssen. Ein dunkler, kleiner Geländewagen bog laut Polizei vom dortigen Parkplatz auf die Bundesstraße und touchierte den BMW. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Geländewagens von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Den Schaden am BMW taxiert die Polizei auf 1400 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.10.2020