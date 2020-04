Heppenheim.Beim Heppenheimer Männerchor – das sind die Sänger von Kolpingchor, Frohsinn 1912 Heppenheim, Concordia Erbach sowie des Gesangvereins Liederkranz Hambach unter der Leitung ihres Dirigenten Manfred Gremm – werden aufgrund der am 15. April veröffentlichten und durch das Coronavirus bedingten Entwicklungen, was Kontakt-, Ausgangs- und Veranstaltungssperren angeht, auch weiterhin keine Singstunden stattfinden. Dies teilt der Männerchor in einer Pressemitteilung mit. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.04.2020