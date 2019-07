Wende, Halse und Knoten

Heppenheim.Auch dieses Jahr veranstaltete der Wassersportverein Bergstraße auf dem Heppenheimer Bruchsee wieder seinen Segelkurs für Kinder, die traditionelle Optiwoche. Bei Traumwetter um die 25 Grad und leichtem Wind konnten in der ersten Ferienwoche Anfang Juli insgesamt 19 Kinder im Alter zwischen 7 und 13 Jahren das Segeln im Optimist lernen, der weltweit verbreiteten Segeljolle für Kinder. Geleitet wurde der Kurs von Jugendwartin Ursula Sigmund, unterstützt von Andreas Adler, Anna Rathai und Vanessa Bohlinger.

Das Konzept lief nach bewährtem Rezept: In mehreren Gruppen übten die Kinder im Bootshaus an Opti-Dummies die ersten Manöver, also Wende und Halse, die Segelführung bei den verschiedenen Kursen zum Wind, sowie Anlegen und Ablegen. Dass der diesjährige Kurs auch besetzt war von Kindern, die im letzten Jahr schon einmal dabei waren, erleichterte den Einstieg gewaltig.

Am zweiten Tag aufs Wasser

Selbstverständlich gab es auch Theorie, und die seemännischen Knoten wurden geübt, ohne die auch der kleine Optimist nicht vernünftig aufgetakelt werden kann. In den Pausen wurden Spiele gemacht oder der nahe Spielplatz genutzt. Für das Mittagessen sorgten wie jedes Jahr freiwillige Helfer.

Bereits am zweiten Tag ging es aufs Wasser. Zuerst vorsichtig zu zweit mit gerefften Segeln, um die Reaktionen des Bootes und die Wirkung des Ruders kennenzulernen. Dann wurde es ernst, jeder durfte alleine segeln und das Gelernte in die Tat umsetzen, sobald der Wind dies zuließ. Die Jugendwartin half dabei nach, indem sie „Optiball“ spielen ließ. Hierbei kam es darauf an, einen Ball von Boot zu Boot zu werfen, ohne ihn lange zu behalten. Oder sie ließ kleine Bälle auf dem See verteilen und die Kinder mussten sie mit den Booten als Wettbewerb einsammeln. Eine wichtige Übung ist die Kenterübung. Diese – absichtlichen – Kenterungen sind immer ein Hauptspaß, heißt es im Pressebericht des Wassersportvereins. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 10.07.2019