Wenn die Heimat zur Hölle wird

Heppenheim.Es waren schockierende Bilder, die die 40 Gäste der Flüchtlingshilfe im Heppenheimer „Saalbau“-Kino zu sehen bekamen. So war es kein Wunder, dass den meisten nach Ende des Films „Timbuktu“ die Worte fehlten über das, was sich seit Jahren in dem westafrikanischen Land Mali abspielt. „Wir leben hier mit Menschen zusammen, von denen wir nicht wissen, woher sie kommen und was ihre Hintergründe

...