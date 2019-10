Wenn die Masken fallen

Sylvie Schenk kommt nach Heppenheim. © Ales Vega

Heppenheim.Als erst Onkel Simon, dann Tante Tamara nur Stunden hintereinander in ihrem französischen Domizil sterben, wird das Zusammentreffen bei der Beerdigung für die Familie Cardin zu einer Zerreißprobe: Tante und Onkel, kinderlos und gut betucht, hatten den Kreis der Verwandten zuvor einigermaßen zusammengehalten, doch als nun auch noch das Originaltestament nicht mehr aufzufinden ist, bröckelt die mühsam gewahrte Contenance. Bereits auf dem Weg zur Trauerhalle beginnt die Demaskierung in Sylvie Schenks Roman „Eine gewöhnliche Familie“, den die Autorin zur zweiten Lesung der Sparte Literatur von Forum Kultur mitbringen wird. Termin ist morgen (Dienstag) um 20 Uhr in der Alten Sparkasse.

Das Leben auf den Kopf gestellt

Hoffnungen aufs Erbe machen sich somit Tamaras Schwester, genannt „die flotte Kati“, Simons Bruder Ernest und seine Gattin Suzanne sowie ihre vier Kinder Philippe, Aline, Pauline und Céline. Letztere, eine Übersetzerin, ist aus Deutschland angereist und sieht ihre Angehörigen nach langen Jahren zum ersten Mal wieder. Erinnerungen erwachen, ein Stilmittel für die Autorin, um den Lesern die Personen der Handlung näherzubringen – nicht nur ihre Vorlieben und Wünsche, sondern auch Verstrickungen und Verletzungen. Diese haben sich im Laufe des Lebens angesammelt und den Groll geschürt, der sich an nur einem Tag entladen wird. Dies ist auchder Zeitraum der Handlung in Sylvie Schenks 2018 beim Hanser-Verlag München erschienenen Roman, der das Leben der „gewöhnlichen Familie“ auf den Kopf stellen wird.

In Frankreich geboren

Schenk, geboren 1944 in Chambéry und aufgewachsen in Gap in Frankreich, lebt seit 1966 in Deutschland, arbeitete zunächst als Lehrerin, ab 1976 als freischaffende Autorin für Schulfunk und Schulbuchverlage. Nach drei Gedichtbänden auf Französisch schreibt sie seit 1992 Romane und Kurzgeschichten direkt in Deutsch. Schenk lebt abwechselnd in Stolberg bei Aachen und in La Roche de Rame im Departement Hautes Alpes in Frankreich; nach Heppenheim bringt sie Saxofonist Heribert Leuchter mit, ihren musikalischen Partner auf den Lesereisen. jn

Info: Kartenvorverkauf unter anderem auf www.forum-kultur.com; Restkarten sind am Veranstaltungstag erhältlich an der Abendkasse.

