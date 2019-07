Wer sichert sich den Stadtpokal?

Abteilungsleiter Reinhard Wolff, TSV-Vorsitzender Roland Schäfer und Erste Stadträtin Christine Bender. © Frank

Hambach.In diesem Jahr feiert der TSV Hambach sein 120-jähriges Bestehen. Der Tradition folgend, gehen solche Jubiläen mit der Ausrichtung des Heppenheimer Stadtpokals einher. So auch in diesem Jahr: Am Wochenende ermitteln die fünf Fußballvereine der Kreisstadt auf dem Kunstrasen der „Arena auf Schalbert“ ihren Meister. Los geht’s morgen (Samstag) um 15 Uhr mit der Begegnung SV Mittershausen gegen den FC Starkenburgia.

Sportfreunde sind Favorit

Schon bei der ersten Paarung wissen die meisten Kenner der lokalen Fußballszene: Die Rollen sind klar verteilt. Auf der einen Seite der Kreisoberligist vom „Galgen“, auf der anderen Seite der D-Ligist aus dem Stadtteil als klassentiefster Teilnehmer. Hinzu kommen die beiden B-Ligisten TSV Hambach und SV Kirschhausen sowie Gruppenligist FC Sportfreunde, der einmal mehr als großer Favorit ins Rennen um den Stadtpokal geht.

Die Rollenverteilung – in den vergangenen sieben Jahren waren die Sportfreunde nur einmal nicht siegreich – sowie das sinkende Zuschauerinteresse der vergangenen Jahre stellten die Ausrichter um TSV-Vorsitzenden Roland Schäfer und den Abteilungsleiter der Hambacher Fußballer, Reinhard Wolff, dann auch vor die größte organisatorische Herausforderung. Sie mussten einen Modus kreieren, der einerseits auch den klassentieferen Teams Chancen einräumt, andererseits aber auch die Fußballfreunde aus Stadt und Kreis anspricht.

Zehn Partien an zwei Tagen

Herausgekommen ist ein sogenanntes „Blitzturnier“ mit insgesamt zehn Partien an zwei Tagen. Die Spielzeit beträgt jeweils einmal 45 Minuten. „Bei diesem Format kommt der Turniergedanke so richtig zur Geltung“, freute sich Erste Stadträtin Christine Bender, die das Turnier morgen mit dem symbolischen Anstoß eröffnen wird.

Auch René Kniess von der städtischen Sport- und Vereinsförderung kann dem neuen Modus nur Gutes abgewinnen: „Der komprimierte Turnierplan macht es den Organisatoren und auch den ehrenamtlichen Helfern deutlich einfacher“, meint er. Positiver Nebeneffekt: An beiden Abenden haben die Fußballer die Möglichkeit, sich auch fernab des sportlichen Kräftemessens kennenzulernen. Dies war in der Vergangenheit meist nur nach der Siegerehrung möglich.

Morgen Umtrunk mit Musik

Zu guter Letzt haben sich die Organisatoren auch für die Abendstunden etwas Neues einfallen lassen: „Wir werden unser Jubiläum am Samstag mit einem kleinen Umtrunk feiern. Hierzu sind alle Sportler und Fans herzlich eingeladen“, sagt Schäfer. Musikalisch gestaltet wird der Abend von DJ Danny Haag, der sein Können schon auf dem Bergsträßer Weinmarkt und der Hambacher Kerwe unter Beweis gestellt hat. fran

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.07.2019