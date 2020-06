Werkzeuge geklaut

Heppenheim/Bensheim. Wiederholt haben Kriminelle Container oder Lagerräume auf Baustellen in Heppenheim und Bensheim aufgebrochen. Die Polizei ermittelt in drei neuen Fällen. Allein in Heppenheim wurden hochwertige Maschinen und Werkzeug für 15 000 Euro entwendet. Die Täter haben dafür die Stahltür eines Kellerraumes im Salbeiweg aufgebrochen. Diese Tat, wie die zwei weiteren in Bensheim, wurde zwischen Samstagmittag und Montagmorgen begangen.

Im Berliner Ring schnappten sich die Täter aus zwei aufgebrochenen Container, die auf dem Gelände einer pharmazeutischen Fabrik aufgestellt sind, ebenfalls hochpreisiges Arbeitsmaterial. Weiter ging es auf das Grundstück einer Schule, die bereits vor einer Woche im Blickpunkt von Werkzeugdieben stand. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.06.2020