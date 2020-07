Wie der Umwelt zu helfen ist

Heppenheim.Seit wenigen Tagen sind die Schüler des Starkenburg-Gymnasiums in den Sommerferien. Bevor sie sich jedoch in die sechswöchige Pause verabschiedeten, haben die Jahrgangsstufen 5 bis 7 in den letzten beiden Wochen jeweils einen „Tag der Nachhaltigkeit“ gestaltet. Unterstützt von ihren Ethik- und Religionslehrern und -lehrerinnen untersuchten sie laut Mitteilung der Schule Verhaltensweisen, die die Umwelt belasten und bedrohen.

Die Schüler ermittelten dabei auch ihren ökologischen Fußabdruck und verglichen diesen mit denen junger Menschen in Ghana (Westafrika). Sie gingen der Frage nach, inwiefern der zunehmende Gebrauch von Plastik das Leben auf der Erde bedroht.

Einige stellten aus Müll nützliche und schöne Dinge her. So wurden Pappkartons, Konservendosen und Gläser farbig gestaltet, um sie zum Beispiel als Boxen für Altpapier zu verwenden. Aus leeren Küchen- und Toilettenpapierrollen entstanden Blumen, die zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt werden.

Zum Abschluss fand jede Schülerin und jeder Schüler für sich einen Vorsatz, den eigenen Alltag umweltfreundlicher zu machen. Diese Vorsätze wurden zu Papier gebracht und zu einem bunten Blatt gestaltet. Alle diese Blätter schmücken nun den Jahreszeitenbaum in der Halle der Schule. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.07.2020