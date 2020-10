Wie gelingt das Leben?

Heppenheim.Das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald setzt die Veranstaltungsreihe philosophischer Seminare fort. Ab Mitte Oktober finden im Heppenheimer Marienhaus zwei je fünfteilige Veranstaltungsreihen statt.

So wird jeweils montags von 9.30 bis 11.45 Uhr am 19. Oktober, 2. November, 16. November, 30. November und 14. Dezember der Frage nach den Faktoren eines „gelingenden Lebens“ nachgegangen. Eine andere Seminarreihe widmet sich unter dem Titel „Über Gott und die Welt – von Platon bis Habermas“ den Meisterstücken der Philosophiegeschichte. Diese Veranstaltungsreihe wird doppelt angeboten. Kurs A ist jeweils am Donnerstag, 15. Oktober, 29. Oktober, 12. November, 26. November und 10. Dezember von 17.30 bis 19.45 Uhr, Kurs B donnerstags von 9.30 bis 11.45 Uhr ist für 22. Oktober, 5. November, 19. November, 3. Dezember und 17. Dezember geplant.

Weitere Informationen erteilt das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald unter 06252-3353 oder per E-Mail an bw.bergstrasse@bistum-mainz.de sowie auf der Homepage www.kbw-bergstrasse-odenwald.de.

