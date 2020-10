Wieder Weihnachtspäckchen für Rumänien

Heppenheim.Schon an der Grenze zur ungarisch-rumänischen Grenze glaubten sich Anette und Markus Bauer vor zehn Jahren in einer anderen Welt. Sie besuchten damals ihren Sohn Marvin, der in Botosani nach dem Abitur ein soziales Jahr absolvierte, in der Ferienfreizeit in Kolibita. Seitdem findet die Sammelaktion mit Weihnachtspäckchen für den Weihnachtstransport vom Missionswerk Osteuropa (MWO) nach

...