„Wir sind keine Streithansel“

Heppenheim.Die Idee, in Heppenheim eine Anwaltskanzlei zu eröffnen, wurde aus der Not geboren: Weil sich die beruflichen Pläne des jungen Juristen Helmut Engelhard zerschlagen hatten, ließ er sich 1979 an der Marienstraße nieder. In 40 Jahren ist daraus die Anwalts- und Notarkanzlei Engelhard, Weimar und Kollegen geworden, die an der Weiherhausstraße mehr als 20 Menschen beschäftigt, darunter neben dem

...