Wird es 2020/21 eine närrische Auszeit geben?

Heppenheim.Februar 1991: In den Heppenheimer Gasthäusern und Sälen herrscht gähnende Leere. Gleiches gilt am Fastnachtssonntag für die Straßen und Gassen der Kreisstadt. Die fünfte Jahreszeit fiel seinerzeit in der Bergsträßer Fastnachtshochburg ins Wasser. Angesichts der Fernsehbilder vom Krieg im Irak war sogar in der gesamten Bundesrepublik an Spaß aus der Bütt und ausgelassenes Schunkeln nicht zu

...