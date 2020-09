Woche des Gebets bei den Katholiken

Heppenheim.Manches ist durch die Corona-Beschränkungen anders, aber die Kirche ist trotzdem offen. Das zeigt sich nicht nur täglich beim Spaziergang an den Türen von St. Peter vorbei, die zum Hereintreten einladen, oder an der Vielzahl an Gottesdiensten, in denen gruppenweise die Erstkommunionfeiern und Firmungen des Pfarreienverbunds im September nachgeholt werden, sondern auch an der kommenden Woche des Gebets in St. Peter.

Gemeindemitglieder und alle weiteren Interessierten sind eingeladen, in Abendveranstaltungen zu verschiedenen Formen von Andachten und Gebeten zusammenzukommen. Dem im Januar dieses Jahres neu ernannten Gemeinderat St. Peter ist es wichtig, auch in Corona-Zeiten an dieser Tradition festzuhalten. In Zusammenarbeit mit weiteren Ehrenamtlichen aus der Gemeinde hat der Gemeinderat ein buntes Programm erstellt.

Start heute mit einer Andacht

Am Montag, 21. September, startet die Woche des Gebets in St. Peter um 18 Uhr mit einer Andacht des Frauenbundes. Traditionell findet diese seit vielen Jahren in der Kapelle im Bensheimer Weg statt, aufgrund des Platzangebots dieses Jahr in der Pfarrkirche St. Peter. Der Dienstagabend beginnt mit einem Friedensgebet an mehreren Stationen (Haus Johannes, Friedhof, Schloss-Schule, Marienhaus). Um 18.30 Uhr ist Treffpunkt an den Kirchentreppen von St. Peter. Um 20 Uhr sind alle eingeladen, im Kirchenraum Musik und besinnlichen Texten zu lauschen.

Bibel-Teilen ist das Motto der Veranstaltung am Mittwoch, 23. September, 20 Uhr. Dabei geht darum, die eigenen Gedanken zu biblischen Worten mit anderen zu teilen und miteinander ins Gespräch zu kommen, etwa zur Fragestellung, was Gott und seine Botschaft für jeden Einzelnen bedeutet. Musikalische Begleitung rundet den Abend ab. Ruhig zugehen wird es am Donnerstag, 24. September, 20 Uhr. Verweilen in der Stille ist Thema dieser Abendveranstaltung.

Die Woche des Gebets endet am Sonntagvormittag mit der Eucharistiefeier um 10 Uhr. Weitere Informationen sind der Homepage des Pfarreienverbunds zu entnehmen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.09.2020