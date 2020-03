Workshop zu Wildbienen

Heppenheim.Ein Workshop für Erwachsene mit und ohne Kinder (ab 8 Jahre) unter dem Titel „Die Welt der Bienen“ im Haus der Kirche soll am Samstag, 21. März, einen Einblick in das Überleben von Wildbienen geben. Der Kurs läuft von 14 bis 18 Uhr und wird in Kooperation des Evangelischen Dekanats Bergstraße mit dem BUND ausgerichtet.

Groß und Klein erfahren laut Mitteilung Interessantes und Wissenswertes über Wildbienen und können für zu Hause selbst einfache, aber geeignete Nisthilfen bauen. Denn die sogenannten Insektenhotels, die jedes Frühjahr in Baumärkten angeboten werden, seien für Wildbienen selten hilfreich, da Material und Verarbeitung ungeeignet seien.

In Europa sind circa 150 Nutzpflanzenarten und 80 Prozent der Wildpflanzen abhängig von der Bestäubung durch Insekten, heißt es in der Ankündigung. Von den ursprünglich rund 560 heimischen Wildbienenarten seien in Deutschland durch verstärkten Pestizideinsatz und Zerstörung wichtiger Lebensräume viele vom Aussterben bedroht. Jeder Garten- oder Balkoninhaber könne einen Beitrag zum Überleben von Wildbienen leisten, indem er Nisthilfen und Blumenwiesen aus einheimischen Wildpflanzen bereitstellt.

Die Teilnahme ist kostenlos, Materialkosten werden nach Verbrauch bezahlt. Anmeldung bis 8. März und weitere Informationen per E-Mail bei: birgit.geimer@ekhn.de oder nicole.metzger@ekhn.de. zg

