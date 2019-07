Zahl der Neuzugänge rückläufig

Heppenheim.Voll des Lobes für die Arbeit der Flüchtlingshilfe verließen 25 Mitglieder von CDU-Stadtverband und Junger Union das Marienhaus. Mitglieder des Vereins hatten den Gästen von ihrer Arbeit berichtet und davon, wie sich die Aufgaben in den letzten Jahren verändert haben. Wie in jedem Jahr nutzen die Christdemokraten die parlamentarische Sommerpause zum Dialog mit den Bürgern. „Gesundheit, Fürsorge und Versorgung“ sind die Themen der nächsten Wochen.

Burghard Klatt von der Flüchtlingshilfe berichtete, dass die Zahl der Neuankömmlinge stark zurückgegangen sei. In Heppenheim leben etwa 650 Flüchtlinge, die meisten aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Eritrea, Somalia und dem Iran. 125 Flüchtlinge leben in Sammelunterkünften, viele sind Mieter in Privathäusern. „Sie beginnen damit, sich ein Leben in Deutschland einzurichten“, sagte Klatt. Viele hätten Arbeit oder eine Ausbildung gefunden.

Bürokratie und Wohnraum

Zu den wichtigsten Aufgaben des Vereins gehört der Sprachunterricht. Gleichzeitig werde der Umgang mit Behörden immer schwieriger: Das Beschaffen einer Heiratsurkunde, das Verfassen eines Lebenslaufs oder die Übersetzung eines Arbeitsvertrags etwa könne zum Hindernis werden. Als besonders schwierig erweise sich die Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Wie Janina Adler, Maja Borko und Uta Forstadt bestätigten, seien viele Flüchtlinge bereits gut integriert.

In den meisten Fällen begegneten sich Einheimische und Flüchtlinge ohne Berührungsängste. „Doch die Arbeit ist in den vergangenen Jahren nicht weniger geworden, sondern hat sich verändert. Zunächst ging es darum, Kleider und Möbel zu sammeln. Mittlerweile werden Experten wie Juristen und Ärzte gebraucht“, berichtete Klatt. Der Heppenheimer Verein hat 140 Mitglieder, von denen allerdings nur noch ein Teil aktiv ist – Ermüdungserscheinungen seien nicht zu leugnen, so Klatt.

Als positiv wird die Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen wie dem Roten Kreuz, den Kirchen, dem Jobcenter sowie der Stadt- und Kreisverwaltung gewertet. „Bei aller Unterstützung darf man aber nicht vergessen, dass diese Menschen vor und während ihrer Flucht unfassbare Dinge erlebt haben“, so Klatt weiter. Die Helfer fürchten, dass die seelischen Verletzungen bei den meisten Flüchtlingen noch nicht geheilt sind und sich die Nachwirkungen – vor allem bei Kindern und Jugendlichen – erst später zeigen.

Auf einem guten Weg

Bürgermeister Rainer Burelbach bestätigte dies. „Wir müssen alles tun, damit die Menschen möglichst schnell integriert werden. Was am Anfang nicht getan wird, holt uns später ein“, sagte er. Wie CDU-Stadtverbandsvorsitzende Mechthild Ludwig und JU-Vorsitzender Benjamin Leonhardt lobte der Bürgermeister die überparteiliche und konfessionsübergreifen Arbeit des Vereins. Klatt bekräftigte, dass sich der Verein aus sämtlichen politischen Diskussionen bewusst heraushält.

„Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wenn Flüchtlinge abgeschoben werden, weil sie keinen Asylanspruch haben, dann tut uns das einfach weh“, sagte er. „Wir haben viel erfahren und brauchen vor allem gesunden Menschenverstand und Herz. Doch ich glaube, Heppenheim ist auf gutem Weg“, fasste Ludwig ihre Eindrücke zusammen. ai

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.07.2019