„Zauberflöte“ für Kinder

Heppenheim.Eine Neuinszenierung von Mozarts kleiner „Zauberflöte“ präsentiert am kommenden Sonntag, 15. März, ab 15 Uhr die Opernwerkstatt am Rhein im „Halben Mond“ in Heppenheim. Pamina, Papagena und die Königin der Nacht stellen den Prinzen und den Vogelfänger auf die Probe: Um herauszufinden, ob die beiden Männer liebestauglich sind, schlüpfen die drei Damen in alle möglichen Rollen und geben sich etwa als männliche Priester und alte Weiber aus.

Für die Männer gilt: Nur wer verschiedene Prüfungen besteht, darf mit seiner Geliebten in den Tempel einziehen. „Mit vielen Mitmachszenen werden die jungen Zuschauer ins Bühnengeschehen einbezogen. So spielen sie beispielsweise wilde Tiere, die Prinz Tamino mit seiner Flöte anlockt, und verhelfen Papageno am Ende zu seiner Papagena. Für Kinder ein großer Spaß – und gleichzeitig ein unterhaltsamer Einstieg in die Welt der Oper“, heißt es in der Ankündigung. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.03.2020