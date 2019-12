Heppenheim.Eine magische Zaubershow mit Peter Valance findet am 18. Januar (Samstag) ab 20 Uhr im „Halben Mond“ in Heppenheim statt. Wenn Comedy auf Magie trifft, entsteht eine Welt voller Illusionen und staunenswerter Augenblicke – angeführt von Humor, charmantem Witz und mitreißender Interaktion, heißt es in der Ankündigung. Bei seiner Zaubershow zum Mitmachen präsentiert Peter Valance magische Erlebnisse für kleine und große Besucher.

Laut Ankündigung vereint der Berliner Magier spannende Zauberei mit Moderation, Comedy und Musik. Er präsentiert innovative, moderne und unerklärliche Zaubertricks, die die Zuschauer noch lange grübeln lassen. Auch wenn sie die Magie hautnah erleben – werden sie die Zaubertricks erkennen, die direkt vor ihren Augen aufgeführt werden? Oder schafft es der Magier, sie mit seiner beeindruckenden Fingerfertigkeit und seiner sympathischen Performance in die Irre zu führen?

Tickets im Vorverkauf

Mit seiner Comedy-Zauberei sorgt Valance nicht nur für großes Staunen, sondern fordert auch die Lachmuskeln – denn Lachen ist die größte Magie unserer Welt. Tickets sind online, an der Abendkasse sowie im Vorverkauf mittwochs bis samstags von 11 bis 13.30 Uhr und von 16 bis 18.30 Uhr beim „Bergsträßer Lädchen“ im „Halben Mond“ erhältlich. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.12.2019