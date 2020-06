Zentrale Nummer zum Thema Corona

Heppenheim.Der VdK-Kreisverband Bergstraße ist weiterhin zu den Geschäftszeiten telefonisch unter 06252/913478 erreichbar sowie per Fax an 06252/910575) oder per E-Mail an kv-bergstrasse@vdk.de. Sozialberatungen können nach telefonischer Terminabsprache wieder bedingt durchgeführt werden. Die Bezirksgeschäftsstellen arbeiten uneingeschränkt weiter und sind zu den üblichen Zeiten erreichbar.

Beratungen finden auch hier nur nach vorheriger Absprache statt. Für Fragen in Verbindung mit Corona ist die Landesgeschäftsstelle per E-Mail corona@vdk.de erreichbar, für sozialrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat der Landesverband die zentrale Telefonnummer 069/2043694444 eingerichtet. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.06.2020