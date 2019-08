Ziel: Mehr Sicherheit für die Kinder

Heppenheim.Zu Beginn des neuen Schuljahres hat die Stadt Heppenheim in der Mainzer Straße die Schulwegsicherheit erhöht. Wie der Magistrat mitteilt, sollen davon vor allem die Schüler der Konrad-Adenauer-Schule und der Siegfriedschule profitieren.

Den Angaben aus dem Rathaus zufolge wurde auf der Südseite der Mainzer Straße zwischen Weinheimer Straße und Adalbert-Stifter Straße eine „Hol- und Bringzone“ eingerichtet. Hier können Eltern ihre Kinder in einem sicheren Bereich aussteigen lassen und sie nach der Schule wieder abholen.

Absolutes Halteverbot

Hintergrund für die Einrichtung dieser Zone sei die Gefährdung von Schülern durch jene Eltern, die ihre Kinder bis in den Schulhof fahren oder in unmittelbarer Nähe zum Eingang halten. Dabei kommt es laut Magistrat immer wieder zu gefährlichen Situationen. Um diese zukünftig zu vermeiden, wurde gegenüber den Schulen ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Damit sei auch das Halten auf der Fahrbahn untersagt, zumal an dieser Stelle kein Gehweg vorhanden ist.

Um eine Anpassung der Geschwindigkeit an den verkehrsberuhigten Bereich zu erreichen, ist im Zufahrtsbereich der Weinheimer Straße, über die der Seiteneingang der Schule angefahren werden kann, eine zusätzliche Reihe sogenannter „Kölner Teller“ aufgebracht worden.

Verstärkte Kontrollen

Mit Beginn des neuen Schuljahres wird der Außendienst der Kreisstadt Heppenheim die Verkehrssituation rund um die beiden Schulen verstärkt kontrollieren.

Die Stadt weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass sich demnächst wieder Erstklässler auf ihren ersten Schulweg aufmachen. „Da Schulanfänger auch Verkehrsanfänger sind und somit zu den schwachen Verkehrsteilnehmern gehören, muss man ihnen besondere Aufmerksamkeit widmen“, betont Pressesprecherin Uta Nack-Domesle. Mit Unterstützung der Verkehrswacht des Kreises Bergstraße werden an allen Schulen im Stadtgebiet Spannbänder aufgehängt, die auf die Kinder aufmerksam machen sollen. Werde der Schulweg zu Fuß gegangen, fördere dies die Selbstständigkeit und trainiere das sichere Verhalten im Straßenverkehr, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. zg

