Zu viel Asphalt und Beton in Heppenheim?

Heppenheim.Der Heppenheimer Stadtverordnete Yannick Mildner (parteilos) kritisiert die zunehmende Flächenversiegelung in Heppenheim. Dazu hat der 27-jährige Stadtverordnete eigenen Angaben zufolge eine Anfrage eingereicht. Unter anderem möchte er damit erörtern, ob Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) in der zunehmenden Flächenversiegelung ein Problem sieht – und falls ja, welche Maßnahmen die Stadt gegen die einhergehenden Probleme ergreift.

Mildner zufolge wirkt sich Flächenversiegelung negativ auf den natürlichen Wasserhaushalt aus. So könnten Wassermassen bei starkem Regen nicht aufgenommen werden und das Hochwasserrisiko steige. Zudem gehe die Fruchtbarkeit des betroffenen Areals verloren, denn Wasser, Sauerstoff und Licht könnten den Boden durch die Versiegelung nicht mehr erreichen.

Die Stadt heizt sich auf

Daneben werde die Landschaft zerschnitten. „Anders als Bäume binden Straßen, asphaltierte Wege, Plätze, Häuser, Gewerbe- und Industrieanlagen eben keine Schadstoffe aus der Luft. Daher führt Flächenversiegelung indirekt auch zu einer steigenden Feinstaubbelastung“, so Mildner. Ein weiteres Problem sieht er darin, dass versiegelte Flächen wie Asphalt viel Wärme speichern. So werde die tagsüber aufgenommene Wärme in der Nacht abgegeben und verhindere die Abkühlung der Stadtluft. Mildner verweist in seiner Mitteilung darauf, dass laut BUND allein in Südhessen 12 300 Hektar von Überbauungsplanspielen betroffen seien. „Täglich werden in Deutschland 58 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Dies entspricht einem Flächenverbrauch von etwa 82 Fußballfeldern. Im Raum Starkenburg werden laut BUND täglich etwa zwei Hektar Fläche betoniert und asphaltiert“, so Mildner weiter.

In seiner Anfrage bezieht sich der Stadtverordnete auch auf eine Drückjagd im Naturschutzgebiet Tongruben Anfang des Jahres. „Hier berichtete Jagdpächter Goss, dass Rehe aufgrund der Flächenversiegelung immer öfter keinen geeigneten Lebensraum mehr vorfänden und deshalb häufig beim Überqueren der Straße von Autos erfasst würden“, heißt es in Mildners Mitteilung weiter.

Insbesondere in der Gunderslache seien die Tiere durch den Bau der Nordstadt II gefährdet. Die Gefahr für Autofahrer steige ebenfalls, wenn mehr Rehe die Straße überqueren müssten, so Mildner in der Begründung seiner Anfrage. Daher ist für ihn auch relevant, wie Bürgermeister und Stadtverwaltung diese Thematik einschätzen. „Man müsste sich generell mehr Gedanken darüber machen, wie man bei der Planung und Umsetzung von Baugebieten flächenschonender vorgehen kann“, so Mildner abschließend. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.04.2020