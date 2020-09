Zu viel Verkehr in Gunderslache

Heppenheim.Seit der Kreisverkehr an der Bundesstraße 3 im Norden Heppenheims eine leichte Verbindung in den Westen Heppenheims und zur Autobahn ermöglicht, hat sich das Verkehrsaufkommen in der Gunderslachstraße laut Mitteilung der Stadtverwaltung stark erhöht. Wie Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessungen gezeigt hätten, betrifft dies vor allem den Fahrzeugverkehr von Ost nach West.

„Unechte Einbahnstraße“

Bei hohem Verkehrsaufkommen werde es für Fußgänger und Radfahrer, die diese Straße ebenfalls häufig nutzen, schnell eng. Zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer wird daher in einem ersten Schritt die Gunderslachstraße nach der Einfahrtsmöglichkeit in die Nordstadt II (Rebenstraße) für den Fahrzeugverkehr in Fahrtrichtung Westen gesperrt. In dieser sogenannten „unechten Einbahnstraße“ sind dann nur noch der Busverkehr, der Radverkehr und der landwirtschaftliche Verkehr in Fahrtrichtung Westen möglich.

Die entsprechenden Verkehrszeichen wurden am Dienstag aktiviert, die Ordnungspolizei wird die Einhaltung der neuen Verkehrsregeln kontrollieren, heißt es aus dem Rathaus. zg

