Zum Geburtstag besonderes Hilfsprojekt

Heppenheim/Bensheim.Sein 30-jähriges Bestehen feiert der Rotary Club Bensheim-Heppenheim. Der die beiden Nachbarstädte an der Bergstraße verbindende Service-Club war im Oktober 1989 mit 21 Freunden gestartet – inzwischen hat sich die Zahl der Mitglieder fast verdreifacht. Das Motto blieb: „Selbstloses Dienen“. Seit seinem Bestehen hat der Club nach eigenen Angaben mehr als eine halbe Million Euro für soziale Zwecke sowie Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Kultur und Jugend mobilisiert.

Zum 30. Geburtstag haben sich die Rotarier ein besonderes Hilfsprojekt vorgenommen, das mehr Spaß in das Leben von Kindern mit körperlichen und geistigen Behinderungen bringen soll: Die Martinsschule im nordbadischen Ladenburg erhält einen Pausen-Spielplatz mit ganz besonderen Spielgeräten. auf denen zum Beispiel auch Kinder, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, gemeinsam mit den anderen Kindern Karussellfahren können. Für dieses Projekt hat der Club für dieses Projekt bereits rund 75 000 Euro an Spenden eingesammelt. Bis zum Jahresende soll eine sechsstellige Summe zusammenkommen.

Die Martinsschule gilt als renommierte länderübergreifende Einrichtung für Kinder mit Behinderungen im Großraum Rhein-Neckar: Sie hat etwa 220 Schüler/innen aus dem Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg, Mannheim sowie dem Kreis Bergstraße. Die Schüler/innen werden meist in integrativen Klassen unterrichtet. 2010 war ein Neubau der Martinsschule in Ladenburg eingeweiht worden. Sie wird nach modernsten Gesichtspunkten geführt. Allerdings fehlt es bisher an Spielgeräten für die Pausenzeiten, die nicht über die Regelförderung angeschafft werden können. Die erwarteten Netto-Gesamtkosten des skizzierten Projektes belaufen sich auf etwa 200 000 Euro.

Bundestagsabgeordnete (Dr. Michael Meister, Till Mansmann), Landtagsabgeordnete (Birgit Heitland, Karin Hartmann), Staatssekretär Thomas Metz sowie Kommunalpolitiker aus Bensheim (Bürgermeister Rolf Richter, Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert) und Heppenheim (Stadträtin Christine Bender, Stadtverordnetenvorsteherin Susanne Benyr) lobten den Einsatz der Rotarier für das Gemeinwesen. Bei der Geburtstagsfeier kamen zahlreiche Projektpartner des Rotary-Clubs Bensheim-Heppenheim in kurzen Videos zu Wort – zum Beispiel von einem Hilfsprojekt in Ecuador, wo die Rotarier den Wiederaufbau einer nach einem Erdbeben zerstörten Schule mitfinanziert haben. Zudem unterstützt der RC Bensheim-Heppenheim immer wieder den Hospiz-Verein Bergstraße, die Bensheimer Tafel, sowie aktuell auch den Verein „HeldenStärker“, dessen Ziel es ist, Rettungskräfte besser für Kinder-Notfälle im Kreis Bergstraße zu qualifizieren. Die kostenintensiven Schulungen in Kleingruppen laufen mit kräftiger finanzieller Unterstützung durch den RC Bensheim-Heppenheim.

Neben sehr unterschiedlichen Hilfsprojekten gibt es ein Engagement, auf den der RC Bensheim-Heppenheim bei seiner 30-Jahr-Feier besonders stolz sein kann: Als größte nichtkommerzielle Jugendaustauschorganisation ermöglicht Rotary jährlich Tausenden Schülern, Studenten und jungen Berufstätigen Begegnungen mit fremden Kulturen. Dieser Internationale Jugendaustausch – für den sich der Club mit Blick auf die vielen Familien und Schulen an der Bergstraße besonders engagiert – verändert und prägt das Leben junger Menschen. Mehr als 100 Heranwachsende von der Bergstraße haben bereits davon profitiert; zudem Austauschschüler aus Lateinamerika, Nord- und Mittelamerika, aus Asien und Kanada, die durch Rotary an der Bergstraße zu Gast waren.

Zur 30-Jahr-Feier hatte der Club Fachleute zum Thema Genchirurgie und Berufsethik eingeladen: den Humangenetik-Forscher Prof. Dr. Peter Lichter (Uni Heidelberg) sowie den Moraltheologen Prof. Dr. Franz-Josef Bormann (Uni Tübingen), der dem Deutschen Ethikrat angehört. Die Diskussion über Chancen, Risiken und ethische Grenzen neuer Gentechnik-Möglichkeiten wurde vom Mediziner Dr. Rolf Schwabenland moderiert, einem Gründungsmitglied des RC Bensheim-Heppenheim.

An Gründungsmitglieder erinnert

Erinnert wurde an jene Gründungsmitglieder (Klaus Wallach, Harald Burger, Jürgen Burandt und Heinz Hendrickx) und Freunde (Hans-Peter Wolf, Heinz Kölbach, Edzard Kolster), die bereits verstorben sind und in früheren Jahren entscheidende Impulse zur Gestaltung des Clublebens geleistet hatten. Präsident Maietta dankte Gründungs-Präsident Gerhard Hörl (Heppenheim) und kündigte an, der Rotary Club Bensheim-Heppenheim werde mit seiner Dienstbereitschaft auch als „Ü30-Club“ in Zukunft viel bewegen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.10.2019