Zwei E-Pianos für zwei Familien

Heppenheim.Ob Jugendliche Musik machen, hängt erheblich vom Bildungsgrad und den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern ab. Ein Instrument lernen, in einer Band spielen oder im Chor singen – das bleibt manchem Jugendlichen in Deutschland verwehrt.

Der Förderkreis musizierender Jugend Heppenheim, den es seit fast vier Jahrzehnten Jahren gibt, will dort helfen, wo die finanziellen Mittel nicht vorhanden sind oder ausreichen. „Musikalische Bildung braucht auch tatkräftige Unterstützung“, betonen der Vorsitzende des Vereins, Bernhard Schwab, sowie die zweite Vorsitzende Judith Portugall.

Von Spenden konnte der Verein nun zwei neue E-Pianos kaufen, die an zwei Familien weitergeben wurden. Der große Vorteil des E-Pianos, bei dem von der Klaviatur der Klang digital erzeugt wird, sei, dass es zum Beispiel mit Kopfhörer gespielt werden kann, was insbesondere in Mietwohnungen die Mitbewohner und Nachbarn beim Üben entlaste.

Neben Streich- und Blasinstrumenten sind Schlagzeuge und Klaviere sowie nun vermehrt auch E-Pianos im Besitz des Vereins, freuen sich Schwab und Portugall. Inzwischen stünden über 100 Instrumente zur Ausleihe bereit. Die Instrumente des Vereins können auch über einen längeren Zeitraum ausgeliehen werden, erläutern Schwab und Portugall.

Viele Eltern wollten zu Recht am Anfang nicht eine große Investition für ein Instrument tätigen, weil nicht klar sei, ob der Spaß am Instrument nicht nach kurzer Zeit wieder vorbei ist. Eltern, die beim Förderkreis ein Instrument entleihen, beteiligen sich jährlich mit 13 Euro an den Pflege- und Reparaturkosten des Instruments. Mit Eltern, die ein Musikinstrument leihen, schließt der Verein einen Leihvertrag ab.

Leider, darauf weisen Schwab und Portugall hin, bleibe vielen Kindern und Jugendlichen in Deutschland das Erlernen eines Instrumentes verwehrt, weil die finanziellen Bedingungen der Familien nicht ausreichen. Diskretion und Hilfe ohne große bürokratische Hürden seien die Pfeiler der Vereinsarbeit, versichern Schwab und Portugall. Zudem fördert der Verein Kinder und Jugendliche, deren Familien Probleme haben, das Unterrichtsentgelt für qualifizierten Musikunterricht zu bezahlen. zg

