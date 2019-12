Zwei Tagesmärsche bis zum nächsten Arzt

Heppenheim.Für uns unvorstellbar, in Nepal im Himalaya normal: Der kleine Ort Chepel liegt auf über 2000 Meter Höhe in einer abgelegenen Himalaya-Region, die mit Fahrzeugen nicht zu erreichen ist. Wird ein Bewohner dort ernsthaft krank, so muss er über zwei Tage auf einer Trage oder in einem Korb sitzend zum nächsten Gesundheitsposten getragen werden. Abgesehen von den Strapazen für den Kranken und auch die Träger können diese Umstände lebensbedrohlich werden.

So wie im Dezember letzten Jahres, als ein elfjähriger Junge aus Chepel an einer akuten Knochenentzündung erkrankte. Im Dorf konnte mangels medizinischer Unterstützung keine Medikation verabreicht werden, und das schwerkranke Kind wurde erst nach Tagen in die Hauptstadt Kathmandu gebracht. Dort hatte sich bereits eine Blutvergiftung entwickelt. Es ging gerade noch mal gut: Wenige Tage später hätte man das Leben des Jungen nicht mehr retten können.

Gesundheitsstation geplant

Auch wenn nicht jede Situation so brenzlig ist wie diese, so wäre es für das Dorf und die ganze Umgebung doch ein unschätzbarer Gewinn, wenn es vor Ort einen Gesundheitsposten gäbe. Daher hat sich der Heppenheimer Verein Friends of Chepel, der bereits seit über sieben Jahren für die Region tätig ist, das nächste Großprojekt auf die Fahnen geschrieben: den Bau einer Gesundheitsstation in Chepel.

„Das für die medizinische Station notwendige Gebäude steht in seiner Grundstruktur schon fest“, erklärt die Vorsitzende des Vereins, Isabelle Buschulte. „Wir benötigen einen kleinen Raum zum Empfang der Patienten, einen Warteraum, jeweils einen Untersuchungsraum für Frauen und Männer, einen Raum zur Lagerung der Medikamente sowie einen Waschraum.“ Karma Sherpa aus Chepel, der Projektleiter vor Ort, hat mit der nepalesischen Regierung bereits alle Formalitäten abgesprochen. So wird die Regierung sowohl die medizinischen Fachkräfte als auch die Versorgung mit Medikamenten bereitstellen und aufrechterhalten.

„Selbstverständlich wird der Posten in die nepalesische Gesundheits-Infrastruktur eingebettet sein“, so Buschulte. Was lediglich fehlt, sei der Bau des Gebäudes, dessen Kosten der Verein auf circa 20 000 Euro beziffert. „Sobald das Gebäude steht, kann es losgehen. Neben dem medizinischen Posten für Menschen wollen wir noch eine ganz neue Idee in Chepel umsetzen, die sowohl in der Bevölkerung als auch bei der Regierung auf großes Interesse gestoßen ist. Wir möchten zusätzlich eine Station für Tiere aufbauen.“

Die meisten Familien in Chepel und der weitläufigen Umgebung besitzen einige wenige Nutztiere und leben oft auch von diesen. Wenn aber eine Krankheit diese Tiere schwächt oder umbringt, so ist damit in vielen Fällen die Erwerbsgrundlage der Familie maßgeblich zerstört. „Daher ist auch der Aufbau eines Gesundheitspostens für Tiere mit Impfmöglichkeiten, Aufklärungskampagnen und der Ausgabe von Medikamenten enorm wichtig“, erklärt Buschulte. zg

