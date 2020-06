Zwischen Botschaft und Schmiererei

Heppenheim.„Wer in der Demokratie schläft erwacht in der Diktatur!“ steht in hellgrüner Schreibschrift auf der weißen Wand der Heppenheimer Siegfriedschule. Ein Komma fehlt, sonst ist orthografisch alles richtig. Mit der Schablone aufgesprühte Bilder der drei bekannten Affen ergänzen das Wandbild. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche muss das Graffiti entstanden sein.

Bis ...