Zwischen Schnaps und Integralen

Erbach.Die von vielen Schülern gefürchteten Fächer Physik und Mathematik waren seine Leidenschaft: Peter Helmling, geboren am 9. September 1817 im heutigen Heppenheimer Stadtteil Erbach machte an der Kaiserlichen Universität in Dorpat (heute Tartu/Estland) eine beachtliche akademische Karriere. Er wurde dort Lehrstuhlinhaber, Dekan der Fakultät für Physik und Mathematik und Prorektor.

So

...