Abendmahl auf dem Mond

Vor 50 Jahren landeten die ersten Menschen auf dem Mond. Der erste war Neil Armstrong, der die berühmten Worte sprach: „Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit.“ Diesen Satz kennen viele Menschen.

Nicht so viele wissen, was Buzz Aldrin, der zweite Mensch, der den Mond betreten hat, getan hat. Er war der erste Mensch, der mit Brot und Wein außerhalb der Erde das Abendmahl empfing. Der überzeugte Christ hatte geistliche Nahrung im Gepäck. Der Pfarrer seiner Heimatgemeinde, der Presbyterian Church in Houston, gab Aldrin zwei Wochen vor der Mondfahrt bei einer Abendmahlsfeier Brot und Wein mit.

In Plastik eingeschweißt, nahm er sie mit zu seinen wenigen persönlichen Dingen, die in der Mondfähre Platz hatten.

Kurz bevor sie den Mond betraten, wandte er sich an die NASA: „Ich bitte um einige Minuten Stille und lade alle, die zuhören, zu einer kurzen Unterbrechung ein, um die Ereignisse der letzten Stunden zu betrachten und Dank zu sagen.“

Dann las Buzz Aldrin still im Evangelium: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“, nahm Brot und Wein zu sich und betete für die Mond-Mission.

Auch wenn Sie nicht auf dem Mond landen, bitte ich Sie: Gönnen Sie sich gerade am Sonntag einige Momente der Stille, eine kurze Unterbrechung und betrachten Sie die Ereignisse der letzten Tage.

Vielleicht können Sie auch Dank sagen, sich in einem Gottesdienst vom Evangelium inspirieren und mit Brot und Wein beschenken lassen. Auch wenn Sie nicht auf dem Mond landen.

* Stephan Volk ist Dekanatsreferent des Katholischen Dekanat Bergstraße-Mitte.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.07.2019