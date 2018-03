Abkehr vom Bisherigen

„Umkehr“ ist das Thema der Fastenzeit. Es gilt in der Zeit „vor der eigenen Tür zu kehren“, was nichts anderes heißt, als zuerst einmal das eigene ins Reine zu bringen. Unser Bild zeigt eine Momentaufnahme vor der Tür der Kirche Mariae Himmelfahrt in Zwingenberg.

© Bissinger