Abschied und Ankommen

Wer ankommen will, der muss ein Ziel vor Augen haben und sich konsequent darauf zubewegen. So kommen am Ende unsere Verbesserungsvorschläge an oder wir erreichen unsere gewünschten Reiseziele. Und manchmal kommt es darauf an, die richtigen Worte oder den richtigen Ton zu finden, um einen Zugang zum Gegenüber zu finden.

Was ankommt, das wird in der Regel mit dem Guten in Verbindung gebracht. Erreiche ich mein Ziel und komme an, dann brauche ich mich nicht mehr mühen. Ich kann mit mir und der Welt zufrieden sein, im Innersten „ruhen“.

So sprechen wir auch von einem „bei sich selbst ankommen“, wenn innere Ausgeglichenheit erreicht und das Streben nach Mehr offenbar keine Bedeutung mehr hat.

Wer seine Ziele erreichen und damit ankommen will, muss sich zuvor aufmachen. Jeder Aufbruch bedeutet zugleich Abschied. Er erfordert Mühe und bringt Ungewissheit. Ich muss Gewohntes und Gewohnheiten loslassen, mich auf Veränderung einstellen. Aber nur so werde ich Neues entdecken.

Der Advent – von lateinisch adventus = „Ankunft“ – gilt als Vorbereitungszeit für ein Ankommen. Christen bereiten sich auf das Fest der Geburt Jesu Christi und damit auf das Kommen des Gottessohnes vor. Sie rufen in Erinnerung, dass ihnen auch ein Wiederkommen Jesu verheißen wurde.

Die biblischen Texte der Gottesdienste im Advent und in der Weihnachtszeit thematisieren daher auf unterschiedliche Weise das „Kommen“ und das sich „auf den Weg machen“:

Wer sich, den Nächsten oder Gott finden möchte, der darf nicht stehen bleiben und nur darauf warten „was auf ihn zukommt“, er muss es selbst angehen.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.12.2019