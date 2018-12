Mit ihrer diesjährigen Spendenaktion Adveniat nimmt die katholische Kirche die Unterstützung junger Menschen in Lateinamerika in den Blick. Er rufe die Katholiken dazu auf, sich mit Menschen in anderen Regionen der Welt zu solidarisieren, sagte der Bischof von Limburg, Georg Bätzing. Die Weihnachtsaktion unter dem Motto „Chancen geben – Jugend will Verantwortung“ wurde mit einem Gottesdienst in Wiesbaden eröffnet.

Über Adveniat fließen jährlich rund 37 Millionen Euro an Hilfsprojekte in Lateinamerika und in der Karibik. Das Geld stammt unter anderem aus der Kollekte der Weihnachtsgottesdienste.

Kardinal Gregorio Rosa Chávez, Weihbischof von San Salvador, sagte, in seinem Land sei auch 26 Jahre nach Ende des Bürgerkrieges kein Frieden in Sicht. In Zentralamerika litten viele Jugendliche unter Gewalt und Arbeitslosigkeit. Mit Hilfe von Adveniat-Projekten hätten die Menschen eine Chance auf ein würdevolles, selbstbestimmtes Leben.

Anfang des neuen Jahres 2019 wird der katholische Weltjugendtag in Panama gefeiert. dpa

