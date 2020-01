Aller Anfang ist schwer

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne . . .“, schrieb einst Schriftsteller Hermann Hesse.

Offensichtlich suchen Menschen immer wieder neu einen Neubeginn. Gerade dann, wenn äußere Geschehnisse einen guten Grund dafür bieten. Das können ein neuer Lebensabschnitt, ein Ortswechsel oder auch der Beginn des neuen Jahres sein. Dann werden gleich neue Vorsätze und Vorhaben damit verknüpft. In der Regel verfliegt der Zauber des Neuen bald wieder und es bleibt Enttäuschung zurück. Aller Anfang, so sagt ein bekanntes Sprichwort, ist eben schwer.

Anzufangen heißt, Gewohntes loszulassen und sich auf Neues einzustellen. Es muss sich auf Unbekanntes und vielleicht auch Unangenehmes eingelassen werden. Keiner weiß, wohin das Ganze führt. Ich muss vielleicht eingestehen, zu versagen. Davor schrecken viele zurück, und so bleibt meist alles bei dem, wie es war.

Anfassen und ergreifen

Das Wort Anfang stammt vom mittelhochdeutschen „anafang“, was anfassen und ergreifen bedeutet. Das, was anfangen soll, ist demnach schon vorbereitet. Es muss nur noch ergriffen und gehalten werden. Das Neue liegt somit in der Hand dessen, der den Impuls, die Idee oder die längst anstehende Aufgabe aufgreift und daran festhält. Vieles ist nichts geworden, weil es zu früh wieder fallen gelassen wurde. Und vieles gelang, weil Menschen mutig neue Wege einschlugen.

In der Offenbarung der Bibel wird Jesus Christus als „das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende“ bezeichnet. Gott wird über die ganze biblische Geschichte hinweg als ein Freund des Neuanfangs beschrieben und als einer, der sein Volk dann, wenn es sein Wort ergreift, bis zum Ende hin begleitet. Jeder Neuanfang gelingt, wenn er nicht auf Äußerlichkeiten beruht, sondern das aufgreift, was den Menschen längst im Inneren bewegt. Für Gläubige ist da Gott im Spiel, der ihnen dann auch in allen Anfängen Halt zu geben scheint.

