Christen feiern zu Ostern die Auferstehung Jesu von den Toten. Als Vorläufer des höchsten Festes im christlichen Kirchenjahr gilt das jüdische Passahfest. Mit ihm wird an die Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei erinnert.

Die Bezeichnung „Ostern“ geht vermutlich auf das altgermanische „Austr“ zurück, was sich mit „Morgenröte“ übersetzen lässt. Im Johannes-Evangelium wird berichtet, wie zuerst Maria Magdalena frühmorgens zum Grab kommt, um ihrer Trauer Ausdruck zu geben. Sie findet das Grab leer. Sie berichtet den Aposteln Petrus und Johannes davon. Sie eilen gemeinsam zum Grab. Sie sahen und glaubten, Jesus hat den Tod bezwungen.

Während der gesamten Osterzeit wird in Gottesdiensten daran erinnert, wie der Auferstandene sich dann bei verschiedenen Begebenheiten seinen Jüngern zeigt. Die österliche Festzeit beginnt mit der Feier der Osternacht, in der an die Heilstaten Gottes erinnert und die Osterkerze – als Symbol des „Lichtes Christi“ – entzündet wird.