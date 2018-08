Auf fruchtbaren Boden fallen

Wer zu Boden geht oder den Boden aufsucht, von dem sagt man auch, er sei am Ende. Die einen sind am Boden zerstört, die anderen verlieren den Boden unter den Füßen. Während die einen an Boden verlieren - sie haben plötzlich keinen Einfluss

und Macht mehr -, fallen die Ideen oder das Werk von anderen plötzlich auf fruchtbaren Boden - sie werden gut aufgenommen und können sich

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1844 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 10.11.2012