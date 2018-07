Anzeige

Die verehrten Leserinnen und Leser werden mir eine Schleichwerbung für den Papstfilm unterstellen. Und sie haben Recht! Gehen Sie also wieder mal ins Kino, ob Sie katholisch oder evangelisch sind oder keiner Kirche angehören. Der Film ist für jeden ein großer Gewinn, besonders auch für junge Menschen, deren Themen ja gerade auch vom Papst angesprochen werden.

In einem Interview in der missio-Mitgliederzeitschrift „kontinente“ wurde der Regisseur Wim Wenders gefragt: „Wie haben Sie den Papst erlebt? Was war unerwartet?“ Zitat aus seiner längeren Antwort: „Unerwartet war zum Beispiel seine ansteckende, positive Energie, die er ständig an den Tag gelegt hat. Er war voll und ganz da, ohne ein Telefon oder jemanden, der auf die Uhr geschaut hätte. Er hat keine Frage gescheut und immer spontan und direkt geantwortet, ohne zu zögern. Für ihn ist die Idee, dass alle Menschen gleich sind, Wirklichkeit, das merkt man. Als wir im Park gedreht haben, hat er sich aus seinem Fiat Panda herausgeschält. Kleiner geht’s kaum noch. Er meint es ernst, wenn er sagt: Wir können alle mit weniger auskommen. Er gibt dafür ein Beispiel nach dem anderen. (...) Der Papst ist der einzige Mensch, der zwar auf seinen Reisen auch Staatsoberhäupter trifft, aber dann ihn dem Land, das er besucht, auch in Gefängnisse geht, in Krankenhäuser, Flüchtlingslager, in die Slums. Kein anderer macht solche Reisen und geht überall auch dahin, wo es wehtut. (...) Sein Name steht für radikale Solidarität mit den Armen und Ausgestoßenen, für ein neues Verhältnis zur Natur und für Frieden zwischen den Religionen. Der Papst lebt das, was er predigt….“

Viel Freude „auf den Reisen mit dem Papst“ im Kino und erst recht natürlich mit der Familie oder mit Freunden im Urlaub.

Hermann-Josef Herd,

Bensheim Pfarrer i.R.,

