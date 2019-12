Dritter Advent – mit großen Schritten geht es nun auf Weihnachten zu. Gestern Abend auf dem Weg zum Training ging das Gespräch in unserer DLRG-Gruppe darum, was man noch alles zu tun und zu erledigen hat. Viel zu viel, da waren sich alle einig.

„Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig“, so heißt es im Wochenspruch zum dritten Advent – und dieser stimmt mich nachdenklich. Schon in dem Wort „bereiten“ steckt so viel drin von dem, was ich bei mir selbst und um mich herum in diesen Tagen vor Weihnachten erlebe.

Da ist zum einen das „bereiten“ nach dem Wortlaut des Dudens: im Sinne des Herrichtens und Zubereitens, des Fertigmachens und Zurechtmachens. Damit sind eigentlich alle Menschen, denen ich begegne, gerade vollauf beschäftigt: mit dem Herrichten der Wohnung, des Fertigmachens der Geschenke, dem Zubereiten des Weihnachtsgebäcks und der Menüabfolge und das Zurechtmachen beim Friseurbesuch darf natürlich auch nicht fehlen. Es sind die äußeren Dinge, die wir – alle Jahre wieder – bereiten in der Hoffnung auf ein schönes und frohes Weihnachtsfest.

Und – alle Jahre wieder – wissen wir und spüren wir doch, dass es damit alleine nicht getan ist. Wir brauchen auch die Ausrichtung auf die zweite Bedeutung des kleinen Wortes „bereiten“, von der es im Duden heißt: sich auf etwas vorbereiten, sich rüsten. Wie kann das gelingen, sich in diesem innerlichen Sinne für Weihnachten zu bereiten?

Ich ganz persönlich brauche Spaziergänge dafür, unverplante Stunden, Musik und den Gottesdienst. Unser Trainingskollege würde einfach nur mal gerne in Ruhe zuhause sein und mit seinen Geschwistern den Geschenke-Austausch vernünftig regeln. Für andere ist ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt unverzichtbar oder das Schreiben der Weihnachtspost. Meine Freundin hat die schöne Tradition, dass ein Adventstag ganz gezielt nur ihr und ihrer Mutter gehört.

Es hat wohl jeder Mensch seine ganz eigene Art sich für Weihnachten zu „bereiten“. Ich bin der Meinung: ohne Begegnung mit anderen Menschen, ohne Beziehung zu anderen Menschen kann das „bereiten“ auf Weihnachten nicht gelingen. Manchmal kommen dabei das Äußerliche und das Innerliche tatsächlich zusammen – beim Plätzchenbacken zum Beispiel kann man ja beim liebevollen Herrichten und Zubereiten durchaus Muße und innerliche Zurüstung finden.

Jemandem den Weg bereiten – in diesem Zusammenhang steht die dritte Bedeutung des Wortes und meint so viel wie „es jemandem leicht zu machen“. Wir bereiten uns in der Adventszeit darauf vor, dass Gott ankommt. Gott kommt in unsere Welt, mit Vollmacht, gewaltig – auch wenn das Geheimnis seiner Vollmacht in dem kleinen Kind im Stall von Bethlehem verborgen ist. Wir müssen Gott keine Steine aus dem Weg räumen – außer denen, die vor uns selbst liegen. Nicht Gott, sondern uns selbst gilt dieser Wochenspruch zum dritten Advent und bereite uns die Einsicht, dass wir uns mit all unseren vielen Geschäftigkeiten Gott nicht in den Weg stellen.

* Die Autorin Sabine Sauerwein ist Pfarrerin in der Evangelischen Lukasgemeinde Lampertheim.

