Ich weiß nicht, ob das für jeden so nachvollziehbar ist. Ein bisschen seltsam klingt es ja schon. Ich sitze im Auto, um ins Büro zu fahren. Halb in Gedanken gehe ich den Tag durch, der mich heute erwartet. Dann springt die Ampel auf Rot. Bremsen, Gang raus, ich halte an.

Mein Blick bleibt an diesem Morgen am roten Licht regelrecht hängen. Eigentlich schaue ich hindurch, wie ins Leere. Das ist so eine Situation, in der ich mich für einen Moment aus allem rausnehme: Was gestern war, und mir eigentlich noch nachgeht. Was das für ein Auto ist, das da neben mir steht. Oder wie spät es heute Abend wieder werden wird. In der Geschäftigkeit des Alltags ist es ein kurzes Innehalten, eine Art „Leerstelle“ im Alltag. Und es drängt sich mir für einen Augenblick eine ganz merkwürdige Frage auf:

Was tun wir hier eigentlich alle auf dieser Welt? Alle Geschäftigkeiten, alles Arbeiten, alles Hin und Her sehe ich plötzlich aus der Distanz. Wie ein Schauspiel auf einer Bühne und ich unten im Zuschauerraum.